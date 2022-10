Varese: 25enne investita sulla SS394 a Luino, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 25 anni è stata investita da un'auto, questo pomeriggio, mentre si trovava a piedi sulla strada statale 394 a Luino, in provincia di Varese. In seguito all'impatto, la vittima è stata sbalzata a circa tre metri di distanza e, secondo quanto riferisce Areu in una nota, avrebbe riportato traumi alle gambe e alle braccia con fratture. Trasportata in codice rosso all'ospedale di Varese, la donna è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.(Rem)