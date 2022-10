Moldova: campagne di influenza russe, da Usa nuove sanzioni a 21 tra entità e individui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di 21 tra entità e personalità che contribuiscono alle campagne di influenza del Cremlino e alla corruzione in Moldova. Tra questi, riferisce una nota, ci sono anche oligarchi responsabili della corruzione nelle istituzioni politiche ed economiche nazionali, coinvolti nelle campagne di influenza avviate dalla Federazione Russa per manipolare gli alleati e i partner degli Stati Uniti nella regione, come Ucraina e Moldova. “Le misure annunciate oggi portano alla luce del sole la strategia che la Russia sta portando avanti nel Paese, e dimostrano quanto la corruzione sia in grado di impattare negativamente sullo stato di diritto: le campagne di influenza di Mosca sono tese a sfruttare le debolezze di un Paese per destabilizzarlo e controllarlo”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Tra le personalità sanzionate figura anche Vladimir Plahotniuc, ex parlamentare che in passato è stato anche leader del Partito democratico della Moldova. Secondo le autorità Usa, Plahotniuc avrebbe mantenuto il controllo sulle forze dell’ordine e sull’apparato di sicurezza del Paese, per colpire concorrenti e avversari politici. (segue) (Was)