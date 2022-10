Moldova: campagne di influenza russe, da Usa nuove sanzioni a 21 tra entità e individui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri nomi includono Ilan Mironovich Shor, presidente del partito populista Shor (inserito tra le entità sanzionate), già arrestato in passato per riciclaggio di denaro; sua moglie, la cantante Sara Lvovna Shor; Igor Yuryevich Chayka, figlio di uno dei membri del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, che insieme al Cremlino avrebbe preparato un piano per delegittimare la presidente della Moldova, Maia Sandu, e far tornare il Paese nella sfera di influenza di Mosca. Misure restrittive sono state imposte anche ad una serie di imprese russe possedute da Chayka: Aqua Solid, Ekogrupp, Inzhiniring.rf, Inovatsii Sveta, Khartiya, Proekt-Ekologiya, Region-Comfort, Mezhmunitsipalnoe e Avtotransportnoyoe Predpreyatie. Anche tre dei suoi associati sono stati inseriti nella lista: si tratta di Ivan Aleksandrovich Zavorotnyi (e di due aziende da lui possedute, Agro-Region e Zolotoi Vek), Yuriy Igorevich Gudilin, Olga Yurievna Grak e Leonid Mikhailovich Gonin. Infine, sono state imposte sanzioni anche nei confronti di alcuni criminali informatici russi associati a Chayka. Si tratta di Aleksei Valryevich Troshin e della sua National Engineering Corporation, e di Maksim Yakubets. (Was)