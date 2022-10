Cina-Corea del Sud: ambasciatore a Seul, Usa il maggiore problema in relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "la più grande minaccia esterna” alle relazioni tra la Corea del Sud e la Cina, la quale non ha mai chiuso gli occhi davanti alla corsa al nucleare del Nord. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese a Seul, Xing Haiming, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’associazione giornalistica Kwanhun Club. Quest’ultima aveva ospitato la scorsa settimana l’ambasciatore Usa Philip Goldberg, il quale aveva accusato Pechino di “ignorare i propri impegni” in merito al dossier nordcoreano. Secondo Xing, il problema di Washington è la sua “arroganza” e la sua attitudine “America-first”, che deriva dal ritenersi “un popolo prescelto”. “La più grande minaccia esterna (alle nostre relazioni) sono gli Stati Uniti. Quella interna sono le incomprensioni”, ha affermato l’ambasciatore in una fase storica in cui gli Usa stanno rafforzando l’asse con Corea del Sud e Giappone per contenere le ambizioni di Pechino. “La Cina non vuole un approccio volto al confronto” sulla denuclearizzazione della Penisola coreana, ha spiegato Xing, ma invita al dialogo con il Nord piuttosto che al varo di sanzioni sempre più dure nei confronti di Pyongyang. Pechino, ha aggiunto il diplomatico, non trarrebbe alcun beneficio da un’escalation nella Penisola e “sta coerentemente spingendo per la denuclearizzazione e per la pace attraverso il dialogo”.(Git)