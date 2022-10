Fisco: Bagnai (Lega), dal Pd sterile polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affermazione del senatore Misiani, "secondo cui innalzare il tetto del contante favorisce l'evasione si fonda solo su uno sterile intento polemico. Ricordiamo che fu il ministro Padoan, nel 2015, ad affermare in un question time della Camera che non esiste correlazione fra livello del limite e estensione dell'evasione. D'altra parte, la stessa Bce valutò con scetticismo la decisione del Governo italiano di portare a 1000 euro questo limite col decreto legge 124/2019, chiedendo al Governo di dimostrare chiaramente in che modo avrebbe contrastato l'evasione. La stessa esperienza internazionale smentisce le affermazioni del Pd: i contanti possono essere usati senza limiti in paesi quali Austria, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Polonia, tutti Paesi che il Pd normalmente ci indica come esempi di virtù e che oggettivamente hanno livelli di evasione che vanno dalla metà a un quarto di quello stimato per l'Italia". Lo dichiara il deputato della Lega, Alberto Bagnai, responsabile del dipartimento Economia del partito. "Viceversa - aggiunge il parlamentare in una nota - è certo che imporre l'uso della moneta elettronica crea problemi di esclusione finanziaria per le fasce più fragili della popolazione, comporta costi vivi di tenuta di un conto corrente bancario, espone ai rischi connessi alle interruzioni del servizio dovute ad attacchi hacker e a black-out. Tutti rischi puntualmente sottolineati dalla Bce che ricorda anche come la normativa europea antiriciclaggio menzioni un limite di 10.000 euro. Non è la prima volta che gli europeisti del Pd si oppongono all'adeguamento della normativa italiana agli standard europei. Un atteggiamento pregiudizialmente anti-italiano cui la Lega si oppone con proposte di buonsenso e coerenti con l'ordinamento europeo". (Com)