Usa-Moldova: Blinken, aiuteremo a combattere la corruzione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rimangono impegnati ad aiutare la Moldova a contrastare la corruzione nel Paese, riformando il sistema giudiziario e rafforzando indipendenza e trasparenza delle istituzioni democratiche. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, commentando le sanzioni annunciate oggi dal Tesoro nei confronti di entità e individui coinvolti in attività di corruzione e nelle campagne di influenza del Cremlino nel Paese. “Queste misure dimostrano ancora una volta quanto gli Stati Uniti siano impegnati nella lotta alla corruzione, che rappresenta una minaccia primaria alla sicurezza dei Paesi”, ha detto. (Was)