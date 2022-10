Veneto: Passarini (Cia) su addizionale Irpef, saremo collaborativi ma Regione si assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un nuovo tavolo di partenariato della regione Veneto, nel quale è emerso nuovamente il tema dell'addizionale Irpef. "Mettere una tassa in questo momento sarebbe stato sconveniente, forse un ragionamento sulle risorse e sull'addizionale Irpef andava fatta per tempo, programmato e discusso, magari con un coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni. Agire sempre nell'emergenza non permette grandi ragionamenti - ha affermato Gianmichele Passarini, presidente della Cia Veneto -. Siamo consapevoli che ci sono più di 500 mila persone che vivono in difficoltà nella nostra regione. Apprezziamo il fatto che sul tema ci sarà un supplemento di analisi, anche alla luce delle misure che metterà in campo il governo nazionale". La posizione della Cia Veneto in merito alla questione non è cambiata. "Occorrono risorse per il sociale, ma nella manovra di bilancio, di cui si è cominciato a parlare oggi, non si devono toccare i fondi per le imprese, che soffrono ormai da due anni - ha continuato Passarini -. Resta il fatto che questa tassa ricadrebbe sui cittadini, gli stessi che con un risultato nettissimo hanno votato questa Amministrazione regionale. È quindi giusto che sia la Regione ad assumersi la responsabilità di decidere. Noi saremo parte del percorso con spirito collaborativo". (Rev)