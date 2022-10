Brasile: registrata ottava morte per vaiolo delle scimmie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute dello stato di Minas Gerais, in Brasile, ha denunciato una terza morte per patologie riconducibili al contagio da vaiolo delle scimmie nel proprio territorio. Si tratta dell'ottava vittima nel paese dall'inizio dell'epidemia. Il Brasile supera così la Nigeria e raggiunge la cima della classifica dei Paesi con il maggior numero di decessi per la malattia. La vittima è un giovane di 33 anni residente nel municipio di Divinopolis. Il paziente, affetto da malattie croniche e considerato immunodepresso, era ricoverato dal 22 ottobre. Il vaiolo delle scimmie è una malattia causata da un virus e il contagio si verifica soprattutto attraverso il contatto con pelle, lesioni o fluidi corporei. Nelle persone infette, i sintomi più comuni sono febbre, eruzioni cutanee, ghiandole gonfie, dolore corporeo, esaurimento e brividi.(Brb)