Myanmar: Asean preoccupata per intensificarsi conflitto, appello a moderazione

- L’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è “molto preoccupata per la recente escalation della violenza in Myanmar”, uno dei suo Stati membri. Lo riferisce un comunicato della presidenza di turno dell’organizzazione regionale, di cui è attualmente titolare la Cambogia. La nota cita, in particolare, le esplosioni nella prigione di Insein, le ostilità nello Stato di Kayin (o Karen), l’attacco aereo nello Stato di Kachin. “Siamo profondamente rattristati per l’aumento delle vittime e per le immense sofferenze che la gente comune subisce”, si legge nel testo. Secondo la presidenza cambogiana, il recente intensificarsi del conflitto non solo aggrava la situazione umanitaria ma va “contro lo spirito del Consenso in cinque punti” promosso dall’Asean. L’Associazione, pertanto, fa appello alla moderazione ed esorta tutte le parti, “specialmente quella con un significativo potere sul terreno”, a prendere provvedimenti concreti per creare le condizioni per un dialogo inclusivo e costruttivo per la riconciliazione nazionale in Myanmar e la pace e la stabilità nella regione.(Fim)