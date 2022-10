Slovacchia: ministero Finanze, rendimenti obbligazioni stanno crescendo più del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rendimenti dei titoli di Stato slovacchi stanno crescendo più di quanto ci si attendesse. E’ l’avvertimento che arriva dagli analisti del ministero delle Finanze di Bratislava, per i quali questo potrebbe essere un problema, specialmente nel lungo periodo. L’anno scorso il dicastero aveva previsto che i rendimenti sui titoli decennali sarebbero cresciuti all’1,6 per cento entro il 2024. Tuttavia, attualmente si trovano già al di sopra del 2 per cento e ci si aspetta un’ulteriore crescita. Se nel breve periodo il governo può fare affidamento sulle riserve accumulate durante la pandemia ed evitare così i rischi collegati a un costo più elevato dell’emissione di nuovo debito, nel lungo periodo, “senza una risposta adeguata dell’esecutivo, i costi del debito e degli interessi sul medesimo possono crescere in modo non sostenibile”, hanno spiegato gli analisti in un rapporto. In assenza di misure di consolidamento, gli interessi sul debito potrebbero crescere dall’attuale 0,8 per cento del Pil al 2,3 per cento nel 2030. Il debito pubblico slovacco potrebbe inoltre aumentare al 70,1 per cento del Pil nel 2030. Nel 2021 era al 60,2 per cento. (Vap)