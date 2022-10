Roma: Pianese (Coisp), in Sapienza poliziotti hanno svolto lavoro al meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di ordine pubblico all’università Sapienza di Roma "hanno garantito la libertà di svolgere un convegno politico che un gruppo di manifestanti aveva intenzione di impedire utilizzando azioni violente". Così in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. "Le Autorità preposte, così come tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato preposte al servizio, hanno svolto al meglio il loro compito di tutela della libertà di espressione, che significa ovviamente garantire la libertà di manifestazione del dissenso, sempre che questo non si trasformi in violenza", conclude. (Com)