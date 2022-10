Digitale: Agcom, avviata consultazione su parametri programmi live streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), acquisita l’intesa con il ministero dello Sviluppo economico (Mise), ha adottato nella seduta odierna, un provvedimento di avvio di una consultazione pubblica per determinare le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono in live streaming, mediante Internet, (cosiddetti Ott) eventi definiti “di particolare interesse pubblico”, ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 2022. Nel medesimo provvedimento, l’Autorità - riferisce una nota - ha inoltre individuato le modalità con cui tali soggetti debbono predisporre efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati dall’Autorità. (segue) (Rin)