Digitale: Agcom, avviata consultazione su parametri programmi live streaming (2)

20 luglio 2021

- Il documento di consultazione è stato predisposto tenendo conto dell’esperienza maturata con le trasmissioni del campionato di calcio di serie A da parte di Dazn (delibere n. 334/21/Cons, n. 17/22/Cons, n. 232/22/Cons e n. 250/22/Cons). La delibera odierna segue di appena una settimana la modifica del Regolamento sulle controversie tra operatori e utenti, approvata il 12 ottobre con delibera n. 358/22/Cons, la quale prevede l’operatività della piattaforma ConciliaWeb anche per i fornitori di servizi media audiovisivi a partire dal primo febbraio 2023. Con l’insieme degli atti appena descritti, l’Autorità si appresta a completare, entro l’anno, il quadro di regole che disciplineranno in modo innovativo, la fornitura di servizi media audiovisivi in live streaming mediante Internet, garantendo un corretto assetto concorrenziale e le necessarie tutele per i consumatori, anche in termini di risoluzione delle controversie e ottenimento dei dovuti indennizzi. La consultazione pubblica prenderà avvio dalla data di pubblicazione della delibera ed avrà una durata di 30 giorni. (Rin)