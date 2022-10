Usa: interferenze elettorali in Georgia, ex capo di gabinetto di Trump dovrà testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice della Carolina del Sud ha stabilito che l’ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, si dovrà recare ad Atlanta per testimoniare di fronte al gran giurì che sta indagando sui tentativi di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia, da parte di Donald Trump e dei suoi alleati. Al termine dell’udienza odierna, organizzata dopo che Meadows ha tentato più volte di evitare di testimoniare nel quadro delle indagini della procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, il giudice Edward Miller ha precisato che le indagini del gran giurì hanno effettivamente natura penale. L’avvocato di Meadows, James Bannister, ha fatto sapere che ricorrerà in appello contro la decisione del giudice. (Was)