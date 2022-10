Kenya-Spagna: incontro tra Ruto e Sanchez, rafforzate relazioni bilaterali e cooperazione commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa visita dimostra il sostegno del governo alle nostre imprese nell'area e l'impegno della Spagna a rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi", ha sottolineato il leader socialista. Sanchez e Ruto hanno inoltre discusso delle sfide globali che la comunità internazionale deve attualmente affrontare, comprese quelle derivanti dalla guerra in Ucraina, come il peggioramento della sicurezza alimentare, l'aumento dei prezzi delle materie prime e la crisi energetica. Il cambiamento climatico è un'altra delle minacce più pressanti e allarmanti. I due leader hanno convenuto che sia la Spagna che il Kenya sono esposti a eventi climatici estremi, tra cui la siccità. Dopo essere stato invitato dal Presidente Sanchez, Ruto ha annunciato che il Kenya entrerà a far parte dell'Alleanza internazionale per la resilienza alla siccità, che la Spagna, insieme al Senegal, lancerà in occasione della prossima Cop-27. (segue) (Spm)