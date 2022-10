Kenya-Spagna: incontro tra Ruto e Sanchez, rafforzate relazioni bilaterali e cooperazione commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti hanno inoltre concordato sulla difesa di un ordine internazionale basato su regole, rispettoso dei valori e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite - come l'integrità territoriale e la sovranità degli Stati - nonché sulla tutela dei diritti umani, essenziale per la coesistenza pacifica tra i Paesi. A questo proposito, Sanchez ha voluto sottolineare l'importante ruolo che il Kenya sta svolgendo come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'insistere sulla richiesta di una risoluzione pacifica della guerra in Ucraina. (Spm)