Cina-Regno Unito: premier Li si congratula con Rishi Sunak per inizio mandato

20 luglio 2021

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, si è congratulato con Rishi Sunak per la nomina a nuovo premier del Regno Unito. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa statale "Xinhua", aggiungendo che Li si è detto pronto a lavorare per il progresso delle relazioni bilaterali sulla base di "rispetto, equità e vantaggio reciproco". "Pechino intende collaborare con Londra per favorire lo sviluppo sano e costante delle relazioni, apportando vantaggi ai rispettivi popoli e promuovendo pace, stabilità e sviluppo a livello globale", ha dichiarato il premier. (segue) (Cip)