Cina-Regno Unito: premier Li si congratula con Rishi Sunak per inizio mandato (2)

20 luglio 2021

- La notizia della nomina di Rishi Sunak dopo le dimissioni dell'ex premier Liz Truss è stata accolta con freddezza dal ministero degli Esteri cinese, che ieri ha evidenziato l'importanza di aderire al "rispetto reciproco" negli scambi bilaterali. Durante la campagna elettorale per la leadership del Partito conservatore della scorsa estate, Sunak aveva infatti speso parole dure nei confronti della Cina, che aveva definito "la più grande minaccia per il Regno Unito e la sicurezza e la prosperità del mondo in questo secolo". Il neo premier aveva inoltre manifestato l'intenzione di chiudere i 30 istituti di cultura cinesi istituiti nelle università del Regno Unito allo scopo di offrire corsi di cultura e lingua a studenti internazionali. Gli stessi centri sono tuttavia considerati dai servizi di intelligence anche delle coperture del Partito comunista cinese per reprimere le opinioni critiche su Pechino. (Cip)