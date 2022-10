Governo: Balboni (Fd'I), opposizioni disorientate e scomposte ironizzano su temi cruciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il discorso di ieri, di altissimo profilo politico ed umano, abbiamo trovato un'opposizione disorientata e scomposta perché vittima della propria stessa propaganda menzognera e che ha messo in campo attacchi che non meritano nemmeno risposta. E non replicheremo nemmeno ricordando le disavventure che hanno contraddistinto i governi del Movimento cinque stelle nella passata legislatura, perché vogliamo iniziare volando alto". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni nel corso della discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "E' bene però sottolineare come sia assurdo che le opposizioni chiedano al presidente Meloni risposte a gravi problemi che in cinque anni dei loro governi non sono stati minimamente toccati. In particolare da Letta abbiamo sentito un no pregiudiziale al semipresidenzialismo alla francese - rinnegando recenti posizioni del suo partito - e lo abbiamo ascoltato anche mentre augurava una breve durata di questo governo impegnandosi a lavorare per la sua fine: uno strano concetto di sovranità popolare. Fortuna che ultimamente il segretario del Pd abbia sbagliato tutto e quindi siamo certi che non solo questo governo durerà cinque anni, ma che si realizzerà anche quella rivoluzione conservatrice annunciata e voluta dal nostro presidente e da tutti noi", ha concluso Balboni.(Rin)