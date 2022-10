Imprese: Gorno Tempini (Cdp), al loro fianco per continuare progetti crescita per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) “è al fianco delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” per far sì che, “in una fase complessa, delicata, in cui affrontiamo come comunità lo shock del rialzo dei prezzi dell’energia, del rialzo dei tassi”, non si perda di vista “la necessità di continuare a investire e perseguire un progetto di crescita per il Paese”. Lo ha detto il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, a margine dell’evento di oggi a Firenze “Risorse e progetti per la Toscana”, quarta tappa del Roadshow di Cdp dedicata alla presentazione degli strumenti e dei progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale. Per quanto riguarda la Regione Toscana, Gorno Tempini ha sottolineato che “le prospettive di crescita sono importanti”. “Ci sono tante industrie, tanti progetti, e il luogo in cui siamo oggi, la Manifattura tabacchi, è un esempio perfetto di quello che Cdp può fare per aiutare le pubbliche amministrazioni nel campo della rigenerazione urbana, e questo andrà di pari passo con il campo delle infrastrutture”, ha concluso. (Rin)