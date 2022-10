Piemonte: De Poli, ferma condanna minacce a vicepremier Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Condanniamo con forza le minacce rivolte al vicepremier Matteo Salvini, a cui esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà. Siamo certi che l'episodio avvenuto in Val di Susa non lo distoglierà dall'attenzione nel suo importante ruolo di governo. Il linguaggio dell'odio si colloca fuori dal dibattito democratico". Lo afferma il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia- Noi moderati-Maie in Senato.(Rin)