Ungheria: Commissione Ue approva sostegno imprese colpite da crisi dovuta a guerra in Ucraina

- La Commissione europea ha approvato un piano di prestiti e garanzie ungherese da 1,25 miliardi di euro a sostegno di piccole, medie e grandi imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi. "Questo piano consentirà all'Ungheria di fornire loro il sostegno di liquidità necessario per la continuare le loro attività. Continuiamo ad essere al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. Allo stesso tempo, continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, proteggendo al contempo la parità di condizioni nel mercato unico", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. Con la misura approvata, gli aiuti assumeranno la forma di prestiti a tassi d'interesse agevolati e garanzie sui prestiti concessi dalla Eximbank, l'agenzia di credito all'esportazione di proprietà dello Stato. La misura sarà aperta alle imprese attive in tutti i settori colpiti dall'attuale crisi geopolitica, ad eccezione delle istituzioni finanziarie. (Beb)