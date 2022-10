Milano: Rozza (Pd), grande tristezza per morte 77enne in incendio, degrado nelle case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provo una grande tristezza per la morte di un anziano di 77 anni per l'incendio scoppiato nel suo appartamento in via Lorenteggio ed esprimo il mio più sincero cordoglio a chi gli era vicino. Purtroppo simili episodi non accadono a caso negli stabili di edilizia popolare, dove sono fin troppo evidenti il degrado e l'abbandono, peggiorati anche dalla mancanza di una guardiania. I vigili del fuoco stabiliranno se erano attivi i sistemi antincendio. Quel che è certo e che non può non indignare è che dal 2015 è stata promessa la riqualificazione del Lorenteggio ma ad oggi non è stata concretizzata". La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza interviene così a seguito della morte in un incendio di un anziano di 77 anni nello stabile di via Lorenteggio 183.(Com)