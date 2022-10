America Latina: Cepal invita a trasformazione strutturale modello di sviluppo della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Cepal la regione dell'America Latina e dei Caraibi potrebbe chiudere il 2022 con una crescita economica media del 3,2 per cento, migliorando il 2,7 per cento ipotizzato ad agosto. E' quanto si legge nel documento "Nuove previsioni economiche" pubblicato il 19 ottobre dove per il 2023 si prevede invece un rallentamento del ritmo di crescita fino all'1,4 per cento. L'agenzia onusiana avverte che nel 2023 i Paesi della regione dovranno affrontare nuovamente "un contesto internazionale sfavorevole, nel quale si attende un rallentamento tanto della crescita quanto del commercio globale, tassi di interesse più alti e una minore liquidità globale". Gli effetti delle scelte restrittive di politica monetaria operate dalle Banche centrali per calmierare l'inflazione si faranno ancora sentire sul consumo privato, per tutto il prossimo anno. Non meno temute le conseguenze dell'indebitamento sofferto da un gran numero di Paesi, da cui ci si attende interventi per puntellare la sostenibilità fiscale a fronte di una crescente domanda della spesa pubblica. (segue) (Abu)