America Latina: Cepal invita a trasformazione strutturale modello di sviluppo della regione (4)

- Il gruppo formato da Messico e Paesi dell'America Centrale chiuderà il 2023 con un incremento dell'1,7 per cento, contro il 2,5 per cento del 2022. Qui pesa soprattutto la frenata dell'economia Usa, primo socio commerciale e Paese d'origine del grosso delle rimesse. Si tratta però di una regione che in gran parte importa generi alimentari ed energetici, beneficiando del calo generalizzato dei prezzi. I Caraibi (senza contare la Guyana) dovrebbero chiudere l'anno con un +3,1 per cento, in calo rispetto al +4,3 per cento con cui si stima chiudano il 2022. Qui, sottolinea Cepal, l'inflazione non ha solo colpito i salari reali e il il consumo privato, ma anche i costi di produzione, intaccando la capacità competitiva tanto nelle esportazioni quanto nel settore turistico. (Abu)