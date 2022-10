Governo: Sala, sindaci impauriti dalla proposta ministro Nordio, ma riforma va fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, risponde così alla proposta di Carlo Nordio, nuovo ministro della Giustizia (Fd'I), di abolire l'abuso d'ufficio per i sindaci: "Bisogna vedere nella complessità della riforma come verrebbe sostituito rispetto al rischio di abusi. Rimane il fatto che tra i sindaci, vedo anche nella chat nella quale sono, c'è molta attenzione su questo tema perché siamo tutti un po' impauriti". Lo ha detto oggi a margine della celebrazione della giornata della trasparenza e dell'anticorruzione a Palazzo Marino. Ha poi concluso Sala: "Guarderemo con interesse a questa cosa, non vogliamo sconti, andrebbe capito come va riformulata, ma così com'è sono d'accordo anche io che non funziona. Non c'è un limite chiaro tra abuso e omissione in atti di ufficio, e questo ci rende la vita difficile". (Rem)