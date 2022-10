Bosnia: ufficio statistica, inflazione a settembre al 17,3 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a settembre in Bosnia Erzegovina è stata del 17,3 per cento su base annua. Lo ha affermato l'Ufficio statistico del Paese balcanico. Rispetto ad un anno fa nel Paese balcanico la sezione cibo e bevande analcoliche è in media più cara del 26,2 per cento, le bevande alcoliche e il tabacco del 2,5 per cento, le spese di alloggio e generali del 20 per cento, i mobili, gli elettrodomestici e la regolare manutenzione della casa del 10,9 per cento, l'assistenza sanitaria dell'1,7 per cento e i trasporti del 28,2 per cento. Vestiti e scarpe sono invece in media più economici del 6,3 per cento rispetto a un anno fa. Anche la crescita media dei prezzi rispetto al mese precedente è stata registrata in quasi tutte le sezioni, con in testa il prezzo di abbigliamento e calzature del 4,5 per cento e di cibo e bevande analcoliche dell'1,6 per cento. (Seb)