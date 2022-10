Spagna: Google aprirà centro di cybersicurezza a Malaga nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Google aprirà nel 2023 a Malaga un centro di cybersicurezza, il terzo in Europa dopo quelli di Monaco (privacy) e Dublino (responsabilità dei contenuti). Lo ha annunciato oggi a Madrid il presidente degli Affari globali dell'azienda, Kent Walker, durante un incontro sulla protezione dello spazio digitale europeo organizzato, spiegando che sarà uno spazio di ricerca sulla cybersicurezza e sulle minacce informatiche con una duplice missione: aiutare le aziende e i governi a comprendere meglio l'evoluzione delle minacce informatiche e proteggere i clienti e il pubblico in generale. Il dirigente ha ricordato che Google già collabora con il governo spagnolo e con agenzie di cybersecurity come Ccn-Cert per creare soluzioni cloud che soddisfino tutti i requisiti di fiducia e garanzia. Fuencisla Clemares, direttrice generale di Google Spagna, ha sottolineato che il nuovo centro rappresenta "un'opportunità d'oro" per rafforzare la posizione della Spagna nel campo della sicurezza informatica. "La guerra informatica e la guerra dell'informazione sono diventati strumenti quotidiani che cercano di sfruttare le nostre vulnerabilità per destabilizzare economie e democrazie", ha evidenziato Walker in un passaggio del suo intervento. (Spm)