Iran: Kurdistan, scontri con forze di polizia durante la marcia per ricordare Mahsa Amini

- Scontri fra manifestanti e forze di sicurezza sarebbero avvenuti a Saqez, nella provincia del Kurdistan iraniano, dove oggi centinaia di persone hanno manifestato per commemorare il 40mo giorno dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Isna”, gli scontri sarebbero avvenuti dopo la fine della manifestazione, in un primo tempo caratterizzata dall’assenza di disordini, che ha visto oltre 10.000 persone (stime fornite dai media iraniani) si sono diretti verso il luogo di sepoltura della giovane curda nel cimitero di Aichi, situato a circa 4 chilometri a ovest di Saqez. Come sottolinea “Isna”, al termine della cerimonia presso il cimitero e del ritorno della folla a piedi nella città di Saqez, alcune persone avrebbero “pianificato di attaccare un centro militare dell'esercito”. Sempre secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “un numero limitato di manifestanti si è scontrato anche con le forze di polizia poco fuori Saqez”, ma sono stati dispersi. (segue) (Res)