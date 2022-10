Iran: Kurdistan, scontri con forze di polizia durante la marcia per ricordare Mahsa Amini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito invece dai media dell’opposizione, tra cui “Iran International”, le forze di sicurezza iraniane avrebbero aperto il fuoco contro i manifestanti, arrestando decine di persone. I video diffusi sui social network mostrano migliaia di iraniani in marcia verso il cimitero di Aichi dove è sepolta Mahsa Amini nonostante la forte presenza della polizia antisommossa. Gli attivisti avevano chiesto proteste in tutto il Paese per celebrare i 40 giorni dalla morte della giovane. Manifestazioni sono avvenute nella provincia di Ardabil, sulla costa sudoccidentale del Mar Caspio, in particolare presso l’Università Mohaghegh. Manifestazioni sono state registrate anche nelle città curde di Sanandaj, Mahabad, Javanroud e Bukan. (segue) (Res)