Iran: Kurdistan, scontri con forze di polizia durante la marcia per ricordare Mahsa Amini (3)

- A Teheran diversi negozi hanno chiuso i battenti in solidarietà con manifestanti in vari quartieri della capitale. Anche gli studenti dell'Università della Scienza e della Ricerca di Teheran, dell'Università Al-Zahra e della Facoltà di Ingegneria Elettrica dell'Università Khajeh Nasir hanno manifestato davanti agli atenei e scandito slogan contro il governo. Il canale Telegram del Consiglio dell'Unione degli studenti dell’Iran ha pubblicato immagini e video di scontri avvenuti all’interno di un polo distaccato dell’Università di Teheran ad Amirabad, a ovest della capitale, dove le forze di sicurezza hanno lanciato gas lacrimogeni. Secondo quanto riferito da “Iran International”, anche i dipendenti della raffineria di Teheran avrebbero manifestato davanti allo stabilimento per commemorare Mahsa Amini. Altre manifestazioni sono avvenute nella città di Karaj, a ovest di Teheran, nella provincia di Alborz, e nelle province di Isfahan, Razavi Khorasan, Gilan Hamedan, Khuzestan, Azerbaigian orientale e Mazandaran. (Res)