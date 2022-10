Sardegna: trasporto aereo, pubblicati i nuovi bandi per la continuità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun pericolo per i collegamenti aerei: la Regione assicura la normale prosecuzione del servizio. La Commissione Europea ha pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione gli avvisi dei sei bandi di gara della nuova continuità territoriale aerea per assegnare le rotte dai tre aeroporti sardi verso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate. Le gare fanno riferimento al periodo compreso tra il 17 febbraio 2023 e il 26 ottobre 2024 (data di conclusione della stagione Summer); il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade il 27 dicembre prossimo. "Ancora una volta i fatti smentiscono previsioni catastrofiche e strumentalizzazioni - dice il Presidente Christian Solinas che guida ad interim l'assessorato dei Trasporti - Abbiamo agito rispettando tutti i tempi e prevenendo i problemi. La richiesta per la pubblicazione delle gare era stata già inviata al Ministero dal 5 settembre scorso per l’inoltro alla Commissione europea avvenuto il 14 settembre. La pubblicazione è avvenuta oggi. L’assessorato dei Trasporti ha provveduto oggi stesso a pubblicare i bandi nella piattaforma SardegnaCAT per l’espletamento delle procedure di gara informatizzate. Noi eravamo pronti da oltre un mese". (segue) (Rsc)