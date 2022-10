Paesi Bassi: ministero Esteri Cina nega apertura "stazioni di polizia" nel territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri olandese sulla base di un rapporto pubblicato dall'organizzazione non governativa spagnola Safeguard Defenders, Pechino ha aperto "illegalmente" due "stazioni di polizia" nei Paesi Bassi allo scopo di reprimere i dissidenti cinesi in Europa. Il documento mette in luce l'esistenza di ben 54 "centri di polizia cinesi all'estero", fra cui quattro in Italia. Tali strutture servono ufficialmente a "contrastare il crimine organizzato internazionale" e a fornire "servizi amministrativi" come il rinnovo delle patenti dei cittadini cinesi. Tuttavia, secondo l'Ong, effettuerebbero in realtà "operazioni di persuasione" per costringere gli oppositori del regime comunista a tornare in patria. L'emittente "Rtl Nieuws" e la piattaforma di giornalismo investigativo "Follow the Money" hanno dato sostanza alle accuse riportando la storia di Wang Jingyu, dissidente che afferma di essere stato perseguito dalla polizia cinese nei Paesi Bassi. (segue) (Cip)