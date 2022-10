Paesi Bassi: ministero Esteri Cina nega apertura "stazioni di polizia" nel territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di quest'anno Wang avrebbe ricevuto una telefonata da una delle "stazioni di polizia" cinesi nel Paese europeo, attraverso la quale veniva invitato a "pensare ai genitori" e a tornare in Cina per "risolvere i problemi". Secondo il ministero degli Esteri olandese, la presenza sul territorio nazionale di tali strutture è "illegale" e le autorità dei Paesi Bassi "indagheranno sulle loro attività, prendendo misure appropriate". Il rapporto di Safeguard Defenders mette in evidenza anche la presenza di una "stazione di polizia" cinese a Prato, che fa capo alle autorità della provincia di Fuzhou, e di altre tre a Roma, Milano e Firenze, di cui sono invece responsabili le autorità della contea di Qingtian. (Cip)