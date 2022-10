Fvg: assessore Patrimonio, in manovra 250 mila euro per protocollo legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera allo stanziamento di 250 mila euro per dare applicazione al protocollo di legalità per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei lavori pubblici. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato oggi il via libera alla misura inserita nella manovra autunnale. Il protocollo è stato firmato alcuni mesi fa con le Prefetture e le Forze dell'ordine regionali per favorire la digitalizzazione e lo scambio di informazioni tra enti. "Si tratta di uno strumento e di un progetto - ha spiegato l'assessore regionale al Patrimonio, servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari - che proprio per la sua valenza incentiva, attraverso la digitalizzazione, gli scambi informativi e le interlocuzioni telematiche tra l'amministrazione regionale, le prefetture e le altre istituzioni che si occupano delle materie legate agli appalti pubblici e ai controlli". Callari ha parlato di un "accordo storico in Regione", che realizza "una piena e leale collaborazione fra le istituzioni in un'ottica di semplificazione degli atti amministrativi". Grazie a questo strumento, che si basa anche su un miglior utilizzo dei sistemi digitali, ha aggiunto sempre Callari, "le Forze dell'ordine riusciranno a potenziare di dieci volte la loro capacità di verifica di quelle informazioni sulle imprese che sono già in rete, limitando così le infiltrazioni delle organizzazioni malavitose negli appalti pubblici, soprattutto in questa fase caratterizzata dai grossi investimenti garantiti dal Pnrr". (Frt)