Governo: Boccia (Pd), sui diritti società più avanti della politica

21 luglio 2021

- "Chiediamo alla presidente Meloni di non interrompere il dialogo che c'è nella società, che è molto più di quello che c'è nella politica. Ci sono milioni anche di suoi elettori che vogliono andare avanti sui diritti, non vogliono tornare indietro. E non basta dire 'non toccheremo nulla' perché abbiamo il dovere, invece, di andare avanti e di adeguare il nostro ordinamento ad una società che è già cambiata e che sta continuando a cambiare". Lo ha detto Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, a margine della discussione generale sul voto di fiducia al governo Meloni. (Rin)