- "Non lo so, vorrei anche parlare con la Moratti. Ci sentiamo intanto, e credo che ci vedremo. Ovviamente sono curioso anch'io di capire quello che intende fare, da quello che mi risulta oggi, però, è ancora ampiamente in campo". Così il sindaco Giuseppe Sala risponde all'affermazione di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, secondo cui Letizia Moratti si presenterà da sola alle prossime elezioni regionali. (Rem)