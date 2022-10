Veneto: 65 mila euro destinati a casa Matteotti e museo Storia della medicina di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha dato l'ok per le due diverse delibere dal valore complessivo di 65 mila euro destinate all'assegnazione di contributi per l'anno 2022 alla casa museo di Matteotti, situata a Fratta Polesine (Ro), e al Museo di storia della medicina di Padova. "Con questi due stanziamenti la Regione del Veneto conferma il suo impegno al fianco della cultura. Il museo della Storia della medicina di Padova, eccellenza scientifica veneta e nazionale, è stato pesantemente penalizzato dal calo dei visitatori dovuto all'emergenza sanitaria, ma ora è in via di ripresa", ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura. Inoltre, ha continuato Corazzari, "nel 2024 si celebrerà il centenario della tragica morte di Matteotti, rapito e assassinato per mano fascista, e in vista della ricorrenza il comune di Fratta Polesine ha proposto un intervento sulla cappella di famiglia, già inserita nell'itinerario di visita alla casa-museo, intervento che abbiamo ritenuto di accogliere". (Rev)