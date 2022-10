Covid: oggi in Friuli Venezia Giulia 1.010 nuovi casi e tre decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.010 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 5.203 tamponi. Nel dettaglio, sono 212 le positività riscontrate su 1.769 tamponi molecolari processati, a cui si aggiungono le 798 rilevate su 3.434 test rapidi antigenici. Il numero più alto di contagi si registra a Udine, con 397 nuovi casi. Seguono Pordenone (296), Trieste (192) e Gorizia (117). Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi tre decessi, due a Udine e uno a Gorizia. Scendono a cinque le persone ricoverate in terapia intensiva (-2) e a 206 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (-2). In discesa anche il tasso di incidenza dei contagi in regione: negli ultimi sette giorni è pari a 527 casi ogni 100 mila abitanti. (Frt)