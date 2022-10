Milano: ruba trolley in stazione Centrale, Polfer arresta 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino palestinese di 31 anni, clandestino sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione Centrale, hanno notato nei pressi di piazza Duca d'Aosta, più precisamente nelle vicinanze della banchina di sosta riservata agli autobus per l'aeroporto di Malpensa, un ragazzo che destava sospetti. All'arrivo del mezzo, all'atto dell'apertura del vano portabagagli da parte del personale predisposto, l'uomo è riuscito a prelevare un trolley grigio, cercando repentinamente di allontanarsi verso via Pergolesi. Il 31enne è stato quindi bloccato e tratto in arresto dai poliziotti, mentre il trolley contenente effetti personali è stato restituito al proprietario che non si era accorto dell'accaduto. (Com)