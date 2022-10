Germania-Cina: Scholz difende soluzione per Cosco nel terminale di Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, difende la soluzione che il suo governo ha elaborato per la partecipazione di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. La viceportavoce dell'esecutivo federale, Christiane Hoffmann, ha comunicato che Scholz ha chiarito come non si tratti di vendere il principale porto della Germania, ma “soltanto” una partecipazione in uno dei suo quattro terminali. Pari al 24,6 per cento, la quota di Cosco a Tollerort è di dimensioni relativamente ridotte e non apre ad “alcuna influenza strategica” dell'azienda. Inoltre, Scholz è consapevole della decisione, che “non ha nulla che vedere” con la sua visita in Cina a novembre, dove a Pechino incontrerà il presidente del Paese, Xi Jinping. (Geb)