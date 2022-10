Speciale energia: Energean autorizzata ad avviare produzione nel giacimento di Karish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia di Israele ha autorizzato la compagnia energetica Energean ad avviare la fase di produzione nel giacimento di gas offshore di Karish. La notizia è stata resa nota dal ministero dell’Energia israeliano. Per il premier Yair Lapid, estrarre gas da Karish consentirà al Paese di rafforzare la propria “stabilità energetica” oltre all’economia. Il giacimento di Karish, situato a 80 chilometri dalla costa israeliana di Haifa, è adiacente a Kana, un bacino che attraversa l’area oggetto della disputa tra Libano e Israele. Nei mesi scorsi il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha più volte minacciato attacchi nel caso in cui il giacimento diventasse operativo. Il via libera è giunto a due giorni dall’attesa firma dell’accordo sulla demarcazione del confine marittimo tra Israele e Libano, prevista per domani, 27 ottobre. In base all’intesa, Israele acquisirà l'intero giacimento di Karish, compresi i diritti di esplorazione a sud della linea 23 all'interno della propria zona economica. (Res)