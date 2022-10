Speciale energia: Paesi Bassi interessati a partnership con l’Algeria nell’idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi sono interessati a una partnership con l'Algeria nel campo della produzione di idrogeno verde. Lo ha detto l'ambasciatrice dei Paesi Bassi ad Algeri, Janna van der Velde, in una dichiarazione all’agenzia di stampa “Aps”. "Stiamo cercando partner in Algeria per sviluppare attività nel campo dell'idrogeno verde", ha spiegato la diplomatica a margine della 12esima edizione della conferenza Energie rinnovabili, energie pulite e sviluppo sostenibile che si tiene ad Orano. "La transizione energetica è un obiettivo molto importante per il governo olandese, che ha fatto una scelta molto chiara scegliendo di passare alle energie rinnovabili il prima possibile", ha spiegato Van der Velde. “Questa opzione ci spinge a sviluppare progetti e attività non solo nei Paesi Bassi, ma anche a livello internazionale, per sostenere questa transizione energetica e trovare nuove fonti di energia", ha sottolineato l’ambasciatrice, rilevando che "l'Algeria ha un forte potenziale in termini di energie rinnovabili, energia solare in particolare, ma anche in altre fonti come l'idrogeno". Da parte loro, "i Paesi Bassi stanno sviluppando il proprio know-how e le proprie attività nel campo dell'idrogeno e stanno già valutando lo sviluppo di partnership all'estero". Secondo la responsabile della transizione energetica dell'Agenzia per le imprese olandese, Claire Hooft Graafland, circa 130 aziende del suo Paese hanno espresso interesse a sviluppare partnership in Algeria nel campo dell'idrogeno verde. (Ala)