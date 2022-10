Speciale energia: Portogallo, per Edpr utile di 416 milioni nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022, la compagnia energetica portoghese Edp Renewables (Edpr) ha registrato un utile di 416 milioni di euro, il 181 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (148 milioni di euro). Il gruppo ha dichiarato che questo utile è stato parzialmente compensato dall'aumento degli oneri finanziari netti, che sono saliti a 296 milioni di euro (+58 per cento su base annua), a causa dell'aumento del debito, dei cambi e del costo del debito. Il margine operativo lordo (Ebitda) della società a fine settembre è stato di 1,4 miliardi di euro, il 62 per cento in più se comparato con lo stesso periodo del 2021. Edpr continua a realizzare il suo piano di crescita, raggiungendo un livello record di oltre 4 GW di capacità di energia rinnovabile in costruzione in 15 mercati in tutto il mondo e fornendo un'ulteriore diversificazione tecnologica. (Spm)