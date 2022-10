Taiwan: Difesa rileva tre navi e 22 aerei cinesi nei pressi dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento ha suscitato la pronta risposta della presidente taiwanese Tsai Ing-wen, la quale ha ribadito che l'isola non rinuncerà mai alla sua sovranità, né scenderà a compromessi su libertà e democrazia. In un comunicato diramato a seguito del discorso di Xi, Tsai ha fatto sapere che il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto e nella regione è "responsabilità comune di entrambe le parti" e un conflitto armato "non è un'opzione". La maggioranza dei cittadini di Taiwan, si legge ancora nel comunicato, ha chiarito che rifiuta risolutamente il principio "Un Paese, due sistemi", già applicato da Pechino nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Il portavoce della presidenza di Taipei, Chang Tun-han, ha anche aggiunto che i dirigenti della sicurezza nazionale dell'isola "seguiranno attentamente la situazione e gli sviluppi durante il Congresso del Partito comunista cinese", che si concluderà sabato 22 ottobre. (segue) (Cip)