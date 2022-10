Libia: presidente Consiglio di Stato Mishri riceve nuovo inviato Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha ricevuto oggi a Tripoli il nuovo inviato Onu, Abdoulaye Bathily, per un colloquio sugli ultimi sviluppi nel Paese e le modalità per risolvere l'attuale crisi politica, concordando solide basi costituzionali per tenere elezioni libere ed eque che mettano fine alle fasi di transizione. Lo ha riferito in un comunicato lo stesso “Senato” libico con sede nella capitale Tripoli. Mishri ha informato l'inviato delle Nazioni Unite sui risultati degli incontri in Marocco con il presidente del Parlamento, Aguila Saleh, e su ciò che era stato concordato riguardo alle posizioni dirigenziali delle principali istituzioni libiche. (segue) (Lit)