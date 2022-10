Rifiuti: Palmieri- Baglio (Pd), bene la Regione Lazio su impianto a Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Regione Lazio di realizzare un biodigestore a Colleferro "è un'ottima notizia per tutti i cittadini. Si va sempre di più nella direzione indicata dai principi dell'economia circolare e della riduzione dei conferimenti in discarica". Lo affermano Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale e la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio. "La possibilità di produrre nuova materia e recuperare energia vanno proprio a sostenere l'idea che i rifiuti, che tutti siamo comunque impegnati a ridurre dal punto di vista quantitativo, quando sono correttamente gestiti possono diventare una risorsa. Il Lazio e Roma sono ancora una volta sulla stessa linea e confermano dunque la scelta di dotarsi di impianti tecnologicamente avanzati e dal minimo impatto per chiudere il ciclo ed evitare discariche e costosi ed inquinanti trasferimenti di rifiuti. Un plauso all'assessore regionale Massimiliano Valeriani, che in questi anni ha completamente ridisegnato la politica dei rifiuti della nostra regione", concludono.(Com)