Lombardia: indetto il concorso per l'assunzione di 120 operatori di mercato

- È stato indetto il concorso, per titoli ed esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, provincia di Lodi e provincia di Pavia, per la copertura di 120 posti complessivi di operatore del mercato, categoria C1. Ben 73 di queste posizioni sono a disposizione della Città metropolitana di Milano. Per chi volesse partecipare la domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12 del 24 novembre 2022, esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l'apposita procedura accessibile al seguente link: https://concorsi.cittametropolitana.mi.it. Se selezionato l'operatore si occuperà di erogare i servizi di accoglienza, effettuando la profilazione dell'utenza e fornendo informazioni per l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro; di svolgere colloqui individuali e di gruppo, di concordare con gli utenti e predisporre i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le procedure predefinite dall'Ente; di svolgere azioni di gestione dei processi per l'attivazione, accompagnamento e tutoring nei percorsi di tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti svantaggiati, promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, di monitorare l'esito delle azioni orientative, formative o di inserimento lavorativo; di rilevare i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio; di effettuare preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale supporto le banche dati e le applicazioni per l'incontro domanda-offerta; di favorire l'incontro domanda-offerta. L'operatore dovrà anche agire nei confronti delle imprese, con azioni di informazione in merito alla disponibilità di agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro, intervenire nelle azioni finanziate dal Fse con attività di gestione e rendicontazione, predisporre, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie dei servizi per il lavoro pubblico, anche con riferimento al collocamento mirato delle persone disabili. (segue) (Com)