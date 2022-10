Lombardia: indetto il concorso per l'assunzione di 120 operatori di mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati devono essere maggiorenni, in possesso della cittadinanza italiana e con un diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico italiano. Gli aspiranti devono avere propensione alla relazione col pubblico; orientamento all'ascolto; capacità di riconoscere e accogliere le diversità e di interfacciarsi efficacemente in ambienti caratterizzati da multiculturalità; capacità di lavoro in gruppo in ottica collaborativa e di condivisione; capacità di comunicazione efficace sia all'interno dell'organizzazione che verso l'esterno, utilizzando modalità diversificate in relazione alla necessità, all'obiettivo e al contesto; flessibilità; disponibilità all'apprendimento continuo e orientamento al self development e capacità di apprendimento in contesti formali ed informali; capacità di analisi e di sintesi; capacità di gestione del tempo; orientamento al risultato e precisione esecutiva; problem solving e capacità di ricerca delle informazioni. Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale, entrambe valutate in trentesimi. Gli esami potranno essere preceduti da un'eventuale prova preselettiva, qualora il numero degli iscritti sia superiore a 600. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta quei candidati che, superata la preselezione, si siano utilmente collocati nei primi 500 posti. La Commissione esaminatrice potrà definire un punteggio minimo da ottenere per il superamento della prova. Le modalità di svolgimento saranno rese note con apposito avviso pubblico alla pagina "Concorsi" del sito web istituzionale della Città metropolitana di Milano. (Com)