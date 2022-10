Ambiente: assessora Roma, firmato protocollo con Ordine agronomi e forestali per cura verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo ha una durata biennale rinnovabile e prevede anche l'organizzazione di workshop, convegni, incontri divulgativi con la cittadinanza, attività formative e di aggiornamento professionale per i dottori agronomi e forestali. "Con questo protocollo si formalizza e si arricchisce di progettualità una collaborazione tra l'Amministrazione capitolina e l'Ordine degli agronomi e forestali già, di fatto, attivo e proficuo che ha contribuito, tra l'altro, agli importanti risultati sulla cura delle alberature della città che abbiamo presentato nel corso del convegno 'La cura degli alberi di Roma' tenutosi lo scorso 14 Settembre. Per la prima volta da anni abbiamo voluto supportare e valorizzare le attività di pianificazione ed esecuzione della manutenzione del verde orizzontale e verdicale del Dipartimento Tutela ambientale attraverso la collaborazione e la consulenza scientifica degli enti di eccellenza quali, oltre all'Ordine, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) e il Servizio fitosanitario della Regione Lazio", dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. (segue) (Com)